Anche in Sardegna le elezioni comunali saranno celebrate il 12 giugno, nello stesso giorno dei referendum sulla giustizia.

Nell'Isola si vota in 65 Comuni, due sopra i 15mila abitanti (un capoluogo, Oristano, e Selargius). Il 26 giugno sarà invece dedicato ai ballottaggi.

La data delle amministrative sarà formalizzata con delibera nella prossima seduta di Giunta, probabilmente già nelle prossime ore.

Non ci sarà spazio nell'election day per i referendum da celebrare nei comuni confinanti per le adesioni alle nuove province istituite dalla riforma degli enti locali, uscita indenne dalla sentenza della Corte Costituzionale. Prima, infatti, la Giunta dovrà nominare i commissari per garantire la transizione dal vecchio al nuovo assetto.

