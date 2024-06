A Villanova Monteleone, paese di poco più di duemila abitanti, dove l’unico candidato è Quirico Meloni, 56 anni, ex sindaco negli anni, si è raggiunto il quorum del 40%, necessario perché la tornata elettorale sia valida. In realtà i primi riscontri, oltre il 50% degli aventi diritto (1.812), mostrano un dato significativo per il paese, segnato da un periodo di commissariamento, disposto nell’ottobre del 2023.

«Oltre ogni nostra aspettativa», commenta il quasi proclamato sindaco, Quirico Meloni, «i villanovesi attendevano da tempo un’amministrazione comunale alla guida del paese». Il dato provvisorio sull’affluenza fa ben sperare anche sui risultati dei singoli candidati della lista “Idea Villanova”. Tra gli undici aspiranti consiglieri comunali verranno scelti i componenti della nuova giunta. «Un esecutivo che sarà composto in base al consenso ottenuto da ciascuno, - aggiunge Meloni - alla loro competenza e anche sulla base della loro disponibilità ad assumersi le responsabilità che ciascun ruolo comporta, valutato il loro tempo e l’impegno a disposizione».

