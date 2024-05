Assessore uscente, l'avvocato Nicola Lucchi si candida a sindaco di Sassari per dare continuità al progetto civico creato dall'attuale primo cittadino Nanni Campus e con cui ha governato la città negli ultimi cinque anni. Un passaggio di testimone che si è concretizzato questa sera in piazza Fiume.

Un passaggio di testimone introdotto proprio da Nanni Campus, mentre sul grande schermo scorrono le immagini dei progetti avviati o conclusi dalla sua giunta: «Scegliamo di presentarci in una piazza, fra la gente, a differenza degli altri, sostenuti da partiti, che si presentano in teatri, in domicili privati, salette prese a nolo», dice il sindaco uscente.

Quindi ripercorre i 5 anni di governo e rivendica progetti, programmi e successi, prima di dare la parola a Nicola Lucchi. «Questi 5 anni di governo sono stati impegnativi, abbiamo gestito la pandemia, siamo riusciti a fare tanto. Potremmo condurre una campagna elettorale in silenzio. Quello che abbiamo fatto parla per noi», dice il sindaco in pectore.

«Il nostro progetto è partito da lontano, un progetto spontaneo, indipendente che non ha compatibilità con le ideologie. Vogliamo semplicemente migliorare questa città», chiarisce. A sostenere Lucchi ci sono sei liste civiche: Prima Sassari, Movimento civico Uniti per Sassari, Sardegna centro 20Venti, Noi per Sassari I Civici, Sassari è, Sassari Progetto Comune.

