Sinistra Futura non usa mezzi termini: «Non siamo favorevoli all'ingresso di Azione». A Cagliari iniziano a emergere le tensioni, finora rimaste sotterranee, dopo l’annunciato sostegno del partito di Carlo Calenda alla candidatura a sindaco di Massimo Zedda. Un appoggio gradito dall’esponente dei Progressisti, che ha irritato gli alleati del Campo largo: una coalizione che nel capoluogo sardo inizia a scricchiolare in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno.

La partita però è ancora aperta e sarà importante la mediazione di Zedda per trovare quella sintesi che possa ricompattare il Campo largo in Sardegna.

«Noi siamo per il rispetto dell'accordo che è stato sottoscritto in coalizione», spiega Luca Pizzuto, capogruppo di Sf in consiglio regionale, «cioè diciamo sì all'apertura a liste civiche che siano coerenti alla coalizione che ha vinto le elezioni regionali».

In quella competizione elettorale Azione aveva sostenuto Renato Soru, contro la vincente Alessandra Todde.

