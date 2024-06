Sono 76 gli italiani che andranno al Parlamento europeo dopo le votazioni di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Di seguito, l’elenco completo con la precisazione che, laddove siano stati eletti in più circoscrizioni, dovranno dichiarare all’ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono.

In assenza dell’opzione, l’ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’ufficio elettorale nazionale proclama eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Fratelli d’Italia (Ecr) guidata da Giorgia Meloni ha conquistato 25 seggi all’Eurocamera, quasi cinque volte rispetto ai 5 eletti del 2019. Rappresenta la delegazione italiana più grande scalzando dal podio la Lega che, nel 2019 e con 28 deputati, era il partito italiano più rappresentato all’Eurocamera, oggi a 8 seggi. Il Partito democratico si rafforza e passa dai 19 eletti del 2019 ai 21 attuali. Nettamente ridimensionato il M5s che passa a 8 seggi dai 14 ottenuti nel 2019. Exploit di Alleanza Verdi e Sinistra che conquista 6 seggi (non ne aveva nessuno nel 2019). Otto i parlamentari europei di Fi.

L’elenco:

Fratelli d’Italia, 25 seggi

Carlo Fidanza; Mario Mantovani; Giovanni Crosetto; Lara Magoni; Pietro Fiocchi; Mariateresa Vivaldini; Paolo Inselvini; Elena Donazzan; Stefano Cavedagna; Sergio Berlato; Alessandro Ciriani; Daniele Polato; Piergiacomo Sibiano; Nicola Procaccini; Marco Squarta; Carlo Ciccioli; Antonella Sberna; Francesco Torselli; Alberico Gambino; Francesco Ventola; Denis Nesci; Michele Picaro; Chiara Gemma; Giuseppe Milazzo; Ruggero Razza.

Pd, 21 seggi

Cecilia Strada; Giorgio Gori; Alessandro Zan; Irene Tinagli; Brando Benifei; Stefano Bonaccini; Alessandra Moretti; Elisabetta Gualmini; Dario Nardella; Matteo Ricci; Nicola Zingaretti; Camilla Laureti; Marco Tarquinio; Antonio Decaro; Lucia Annunziata; Raffaele Topo; Giuseppina Picierno; Alessandro Ruotolo; Georgia Tramacere; Giuseppe Lupo.

M5s, 8 seggi

Gaetano Pedullà; Sabrina Pignedoli; Carolina Morace; Gianluca Ferrara; Pasquale Tridico; Valentina Palmisano; Mario Furore; Giuseppe Antoci.

Fi, 8 seggi

Letizia Moratti; Massimiliano Salini; Herbert Dorfmann (quota SVP); Salvatore De Meo; Fulvio Martusciello; Giuseppina Princi; Edmondo Tamajo; Marco Falcone, Flavio Tosi (in attesa di conferma sulla base delle scelte di circoscrizione di altri candidati).

Lega, 8 seggi

Roberto Vannacci (eletto ovunque come primo tranne isole); Isabella Tovaglieri; Raffaele Stancanelli; Angelo Ciocca; Paolo Borchia; Silvia Sardone; Anna Maria Cisint/Susanna Ceccardi/ Aldo Patriciello (Vannacci toglie il posto a uno di loro).

Avs, 7 seggi

Ilaria Salis (eletta in nord ovest e isole); Mimmo Lucano (eletto in tutte le circoscrizioni); Benedetta Scuderi/Cristina Guarda/Francesco Borrelli/Leoluca Orlando (sulla base di quale circoscrizione scelgono Salis e Lucano); Ignazio Marino.

