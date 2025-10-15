«La decisione della Corte Costituzionale è un'ottima notizia, di cui eravamo sicuri: Alessandra Todde continuerà nell'ottimo lavoro che già sta facendo e per cui è stata votata dai cittadini sardi».

Così la segretaria del Pd Elly Schlein dopo il pronunciamento della Corte costituzionale a favore della governatrice della Sardegna nel caso decadenza.

«Il Partito Democratico – aggiunge la leader dem – è convintamente al suo fianco nel progetto per la Sardegna, regione che appena lo scorso anno la nostra coalizione unita ha saputo strappare al malgoverno della destra. Avanti così, Alessandra!».

(Unioneonline)

