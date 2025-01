«Ho letto le carte e il provvedimento del Collegio di Garanzia e ho consigliato ad Alessandra Todde di citare per danni i firmatari che a maggioranza hanno concluso per la sua decadenza».

Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo sul caso che ha coinvolto la governatrice della Sardegna, cui il Collegio di garanzia contesta irregolarità nei rendiconti delle spese sostenute nell’ultima campagna elettorale.

«Noi – ha affermato il leader pentastellato - confidiamo sempre nella magistratura ed è per questo che le ho suggerito di chiedere al Tribunale civile di pronunciarsi perché accerti se ci siano dei profili di colpa dei firmatari del Collegio di Garanzia, che è un organo amministrativo, per avere tratto una conclusione palesemente illegittima e infondata, che non ha riscontro in nessuna previsione di legge».

(Unioneonline)

