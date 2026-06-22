Urne chiuse e spoglio in corso per le elezioni comunali di Tempio Pausania, unico comune della Sardegna che avrà un sindaco solo dopo il ballottaggio (si applica le regole del doppio turno per via dello status di capoluogo della provincia Gallura Nord-Est Sardegna).

Gli sfidanti sono l’uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e la candidata civica Gianna Masu.

Lo spoglio in diretta

Ore 16,30 – Gianna Masu sindaca

A spoglio quasi terminato Gianna Masu stacca di una decina di punti percentuali il primo cittadino uscente Gianni Addis: è lei la nuova sindaca di Tempio Pausania.

Ore 16,04 – Masu verso la vittoria

Gianna Masu va verso l’elezione: con 4450 schede scrutinare (su circa 7000) la candidata civica si attesta intorno al 60% delle preferenze contro il 40% dell’uscente Gianni Addis.

Ore 15,56 – Masu consolida il vantaggio

Con circa 3000 schede scrutinate su 7000 votanti, circa, la Masu è data al 52% è Gianni Addis al 47%.

Ore 15,50 – Sorpasso di Masu

Quando sono state scrutinate circa 1600 schede Gianna Masu guadagna terreno e supera il rivale Addis di circa 10 punti.

Ore 15,37 – I primi dati, Addis in vantaggio

Primi dati dai seggi per il ballottaggio delle comunali di Tempio. Nella frazione di San Pasquale imposta Gianna Masu con 34 voti su Gianni Addis che è stato, invece, scelto da 18 elettori. Chiuso lo spoglio anche nella frazione di Nuchis, Addis ha ottenuto 142 preferenze, Gianna Masu si è fermata a 30.

Ore 15,15 – L’affluenza

Alle 23 di ieri l’affluenza è stata del 44,08% mentre Ieri, domenica 21 giugno, le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 e l’affluenza è stata del 44,08%. Oggi alle 15 il dato è salito al 61,81% (al primo turno, con cinque candidati, il dato era stato del 68%).

(Unioneonline)

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