Il suggestivo sito archeologico di Santa Cristina a Paulilatino, ha ospitato il IV Congresso Nazionale di Liberu, appuntamento che ha coinciso anche con i festeggiamenti per il decimo anniversario della nascita del partito.

Al termine del dibattito politico, gli iscritti hanno eletto i rappresentanti degli organismi dirigenti nazionali che guideranno Liberu per i prossimi quattro anni. Alla carica di segretario nazionale è stato eletto Pier Franco Devias, mentre entrano a far parte della direzione nazionale Francesca Pireddu, Francesco Guccini e Gigi Carreras. Della commissione di garanzia i componenti gli eletti sono Cesare Contu, Simona Floris e Mauro Dessì.

«Le sfide politiche che ci attendono sono tante e complesse - evidenzia il segretario Devias - ma a con l’aiuto di tutti gli iscritti e simpatizzanti, e collaborando con le tante organizzazioni affini, sono certo che porteremo avanti con energia e determinazione le nostre battaglie in difesa degli interessi del popolo sardo».

Devias ha poi tracciato la road map interna. «Nelle prossime settimane – anticipa- ogni sezione dovrà eleggere i propri nuovi segretari locali. Subito dopo, in ogni provincia verranno eletti i rappresentanti territoriali che andranno ad integrare il Consiglio nazionale del partito. Solo da un radicamento forte nei territori può nascere un progetto politico credibile».

Un sentito ringraziamento è andato alla segretaria uscente Caterina Tani e ai consiglieri nazionali uscenti Samuele Mereu, Elia Puddu, Mauro Dessì e Salvatore Sechi, insieme ai tanti militanti e iscritti che in questi anni hanno dedicato le loro energie alla crescita del partito. Nel corso del congresso ha ospitato le delegazioni di Repùblica, Sardigna Natzione, Sardegna Chiama Sardegna, Corona de Logu, Partito dei Progressisti, Rifondazione Comunista Sardegna, Css, sindacadu de sa Natzione Sarda e Sardegna Palestina.

Le delegazioni, rappresentate dai loro massimi esponenti, hanno portato i saluti a Liberu e confermato la volontà di proseguire un rapporto di collaborazione consolidato da anni. Liberu riparte dunque da una nuova squadra dirigente e da un percorso di rinnovamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e incidere nelle battaglie a tutela della Sardegna.

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