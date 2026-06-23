A Goni prende forma la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Delussu. Con decreto sindacale firmato il 19 giugno, il primo cittadino ha nominato i componenti della Giunta e assegnato le deleghe agli assessori. Giuseppe Sebastiano Cossu sarà il vicesindaco e si occuperà di lavori pubblici, edilizia e urbanistica. A Valentina Lai vanno invece le deleghe ai Servizi sociali, lavoro e personale. Nicola Marci seguirà attività produttive, ambiente e politiche giovanili.

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