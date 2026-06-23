Regione, ''manovrina'' in Commissione: si decide gli aiuti alle imprese sul caro carburanteSul tavolo oltre 30 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo sardo. Da definire i settori beneficiari e le modalità dell'intervento
È il giorno forse decisivo, in Consiglio Regionale, per definire le misure straordinarie sul caro carburante. Tema al centro della seduta della Commissione Bilancio che riprende l'esame sulla Variazione da 750 milioni.
Per sostenere le imprese, sul piatto ci sono oltre 30 milioni, stanziamento in pratica già definito. Da decidere ancora quali settori potranno beneficiare degli aiuti e come declinare l'intervento: o con un emendamento alla Variazione oppure attraverso un apposito disegno di legge.
La Commissione proverà a fare sintesi ma in un clima che si surriscalda con il passare del tempo. La manovrina entrerà in aula non prima di inizio luglio. Tanto basta per alimentare nuove critiche da parte dell'opposizione.