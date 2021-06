M5S e Rousseau, dopo il divorzio sancito nelle scorse settimane, cercano di trovare un accordo per la riconsegna, da parte dell’associazione guidata da Davide Casaleggio, delle liste e dei dati degli iscritti al Movimento, custoditi proprio da Rousseau, che ha anche fornito negli anni ai pentastellati la piattaforma per le votazioni online.

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del direttivo del gruppo grillino alla Camera: dopo la fase di stallo e soprattutto dopo l’intervento dell’Authority, l’intesa è in via di definizione.

“Si sta lavorando – ha comunicato lo stesso direttivo ai deputati – per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, su cui vi aggiorneremo prima possibile".

Lo stesso direttivo ha anche chiesto ai parlamentari "di evitare interviste, commenti, post e dichiarazioni sul tema nei prossimi giorni".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata