Via alla XIX legislatura con l’insediamento ufficiale del nuovo Senato e della nuova Camera dei deputati.

Il primo e decisivo passaggio è l’elezione dei presidenti: la maggioranza uscente dalle urne del 25 settembre dovrebbe puntare compatta su Ignazio La Russa (FdI) per la seconda carica dello Stato, mentre si guarda a Riccardo Molinari (Lega) per la Camera.

Nel frattempo Giorgia Meloni è al lavoro per la formazione del nuovo Governo: la giornata odierna servirà anche a capire la compattezza della maggioranza che sostiene il nuovo esecutivo.

***

La giornata di ora in ora:

Ore 12.40 – Senato: in corso la prima chiama

In corso la prima chiama al Senato per l’elezione del presidente.

***

Ore 12.35 – Camera: alla prima votazione 368 schede bianche, 4 per Molinari

Hanno votato 391 deputati su 400. Hanno ottenuto voti: Riccardo Molinari, 4; Enrico Letta, 3. Sei

sono stati i voti dispersi, 368 le schede bianche, dieci le nulle.

***

Ettore Licheri (M5s): "Occorre senso di responsabilità e unità nazionale" (video Roberto Murgia)

***

Ore 12.30 – Senato, colloquio Berlusconi-Casellati in aula

Colloquio in Aula tra Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati vicino al banco dove è seduto l'ex premier. Dopo qualche minuto si è aggiunto anche Ignazio La Russa. L'esponente di FdI si è poi spostato a parlare verso i banchi dell'opposizione con, tra gli altri, Stefano Patuanelli e Matteo Renzi.

***

Ore 12.20 – Camera: fumata nera nella prima votazione per il presidente

Fumata nera nell'aula della Camera nella prima votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, per far scattare l'elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 14.

***

Meloni (Pd): "Attuazione insularità nuova via per lo sviluppo" – (video Roberto Murgia)

***

Ore 11.40 – Senato, prima pausa lavori: capannello per Berlusconi, c'è anche Ronzulli

Capannello intorno a Silvio Berlusconi alla prima pausa dei lavori del Senato. Il leader azzurro è stato salutato dai colleghi e si è concesso anche un selfie. A salutarlo, tra gli altri, in giacca rossa anche Licia Ronzulli.

***

La senatrice Sabrina Licheri (M5s): "Priorità Macchiareddu e Porto Canale" – (video R. Murgia)

***

Ore 11.25 – Senato: standing ovation al termine del discorso di Liliana Segre

Standing ovation al termine del discorso di Liliana Segre in Aula al Senato. Le sue parole sono state accompagnate da una ventina circa di applausi.

***

Ore 11.17 – Lega, Bossi: Comitato del Nord per evitarne sfascio totale”

"Sono emozionato come al primo giorno di scuola, è sempre un piacere". Lo ha detto Umberto Bossi, alla Camera per la prima seduta della nuova legislatura, accompagnato dal figlio Renzo. "Adesso purtroppo c'è l'economia che non va, quindi la prima soluzione, e anche per tutta la legislatura, sarà la soluzione alla crisi economica. Non è che è povera l'Italia, il problema grave è che è povero tutto il mondo". Con Salvini tutto bene? "Sì, ho fatto il comitato nord, che ha il compito di mettere sulla retta via e di evitare lo sfascio totale della Lega. L'ho fatta io e mi dispiaceva di vederla distruggere".

***

Cherchi (M5s): "Sapremo incidere e farci sentire" – (video Giuseppe Meloni)

***

Ore 11.05 – Governo, Meloni: Dopo le Camere anche la squadra sarà pronta”

"Saremo pronti anche come squadra di governo". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo aver commentato l'intesa raggiunta dal centrodestra sulla presidenza del Senato e aver spiegato di puntare "a chiudere velocemente" anche su quella della Camera.

***

Ore 11 – Segre: “Il 25 settembre il popolo ha deciso, è la democrazia”

"Le elezioni del 25 settembre hanno visto, come è giusto che sia, una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso. È l'essenza della democrazia". Così in Aula al Senato Liliana Segre

***

Ore 10.50 – Al Senato Liliana Segre apre la seduta

Lungo applauso e standing ovation al Senato all’ingresso in aula di Lialiana Segre. La senatrice dà il via alla XIX legislatura a Palazzo Madama.

***

Deidda e Lampis alla Camera: "FdI pronta a riunire tutti i parlamentari sardi in un unico intergruppo" – (video G. Meloni)

***

Ore 10.40 – Incontro fra Meloni e Berlusconi alla Camera

C'è stato un incontro, a quanto si apprende, fra la leader di FdI Giorgia Meloni e quello di Forza Italia Silvio Berlusconi, alla Camera.

***

Ore 10.30 – Senato, Calderoli: “Faccio passo indietro, accordo su La Russa”

"C'è l'accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del paese". Lo dice il leghista Roberto Calderoli, il cui nome era stato sostenuto dalla Lega per la Presidenza di Palazzo Madama, entrando al Senato.

***

Ore 10.28 – Prima chiama a Montecitorio

A Montecitorio è iniziata la prima chiama per l’elezione del presidente della Camera.

***

Ore 10.25 – Salvini: “Passo di lato su Senato e Governo per partire bene”

"Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il senato, vale per il governo. Per partire presto e bene". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando al senato insieme allo stato maggiore del partito.

***

Ore 10.15 – Camera, standing ovation anche per Segre e Papa Francesco

Nuove standing ovation nell'Aula di Montecitorio quando il presidente provvisorio Ettore Rosato ha fatto gli auguri a Liliana Segre, oggi presidente provvisorio del Senato, e ha citato Papa Francesco.

***

Cappellacci, Pittalis, Mura e Ghirra a Montecitorio: "Pronti a rappresentare l'Isola" – (video G. Meloni)

***

Ore 10.10 – Camera, standing ovation dei deputati per Mattarella

L'Aula della Camera ha tributato una standing ovation al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando il presidente provvisorio lo ha ringraziato nel suo discorso introduttivo. Un applauso più tenue all'ex presidente Roberto Fico.

***

Ore 10.05 – Meloni: “Tutto procede bene, faremo velocemente”

"Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del Gruppo a Montecitorio, rispondendo ai giornalisti che le domandavano delle presidenze delle Camere.

***

Ore 10 – Ettore Rosato apre alla Camera la prima seduta della XIX legislatura

Il presidente provvisorio della Camera, Ettore Rosato, apre la prima seduta della Camera. Oggi si terranno tre votazioni. Dopo la prima, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Per queste votazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata