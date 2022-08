Le chances di un accordo fra Azione e Pd si giocano tutte nel faccia a faccia in programma questa mattina alla Camera. La situazione è in bilico, e risolutivo sarà l'incontro, fissato per le 11.

Il leader di Azione Carlo Calenda lo ha proposto al segretario Pd, Enrico Letta: "Vediamoci con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro". Letta ha raccolto: "Incontriamoci, ma senza preclusioni, no ai veti e no alle sportellate".

LE CONDIZIONI – Le condizioni poste da Calenda riguardano i collegi uninominali: per non scoraggiare i suoi elettori, Azione non vuole come candidati Luigi Di Maio, il segretario di Si Nicola Fratoianni e il coportavoce dei Verdi Andrea Bonelli: "Se la risposta sarà 'No' allora, caro Enrico Letta, la responsabilità della rottura sarà interamente tua", spiega senza giri di parole Carlo Calenda.

“NO A VETI RECIPROCI” – Il segretario del Pd replica lanciando un appello: "Si proceda, senza veti reciproci, a costruire un'alleanza", perché "ogni divisione rappresenterebbe un regalo alla destra". Poi la replica sui candidati bocciati dal leader di Azione: "Questo tema del dare diritto di tribuna alle diverse anime del centrosinistra non è da dileggio o da prenderci in giro", perché "l'impegno del Pd è costruire alleanze che siano larghe e che ci consentano di essere forti e competitivi: noi vogliamo vincere, non partecipare". Che poi non è solo un fatto di nomi.

"Azione e Più Europa sono stimati al 4,4% in coalizione col Pd - calcola YouTrend - invece al 3,3% fuori dal centrosinistra". Ma è anche vero che una mancata alleanza costerebbe 16 collegi a centrosinistra e Azione/+Europa.

I PROGRAMMI – Meno dirimente appare il tema dei programmi. "Possiamo trovare punti di caduta positivi - ha spiegato il deputato Enrico Borghi, della segreteria Pd - Un esempio? I rigassificatori: per noi il tema è chiaro, vanno fatti". Proprio come chiede Calenda.

Ieri fra i parlamentari Pd si respirava scetticismo sull'accordo. E anche quando Letta ha riunito la segreteria, qualcuno ha avvertito un clima di fastidio verso gli aut aut di Azione. Letta lo ha esternato proprio, incontrando i sindaci dem: "Con Calenda ci siamo incontrati tre giorni fa e ci siamo messi d'accordo su una strada che poi è stata fatta saltare. Io sono abituato che se do la mano poi si va avanti, invece se tutto salta allora stringersi la mano non significa niente".

"Da parte mia - è la posizione di Letta - c'è la volontà di trovare un'intesa e farò di tutto per fa sì che si raggiunga". La risposta di Calenda è un altro rilancio: "I patti sono chiarissimi. Legittimo dire 'non riesco', ma chiudiamo questa partita" perché l'appello a procedere senza porre veti "non rappresenta una risposta".

Nel disegno di Letta, l'alleanza larga comprende anche la forza creata da Luigi Di Maio, Impegno civico: "Il fronte riformista deve essere unito - ha detto il ministro degli Esteri - Lasciamo da parte ironie e i veti, la nostra risposta è unità".

LA SQUADRA – In squadra con il Pd tornano gli ex, come Roberto Speranza, uscito per fondare Articolo Uno quando al Nazareno c'era Matteo Renzi. Ora Articolo Uno è cofondatore con i dem delle lista Democratica e progressista. Anche se con qualche distinguo: il Pd chiude al M5s, mentre 261 militanti e dirigenti locali e nazionali di Articolo Uno hanno sottoscritto un documento nel quale auspicano la costruzione di un'alleanza con Pd, M5S e Si-Verdi. Resta per ora in stand-by Matteo Renzi, che mira a costruire una forza di centro con Calenda. Il Pd punterà molto sui sindaci. Che hanno discusso con Letta di 8 punti: "Ambiente, salute, lotta alla povertà, scuola, trasporti, semplificazione burocratica, sviluppo e sicurezza", ha elencato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

(Unioneonline/v.l.)

