Calabria, urne aperte: si vota fino alle 15Affluenza in calo, lo spoglio alla chiusura dei seggi
Urne aperte in Calabria per la seconda giornata di voto per l'elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale.
La sfida è tra Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il centrosinistra e Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare.
Il voto si concluderà alle 15, quindi inizieranno subito le operazioni di spoglio delle schede nelle 2.406 sezioni distribuite nella regione. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.
L'affluenza al voto alle 23 di ieri sera si è fermata al 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto.
Il dato più alto, al momento, è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), a Catanzaro l'affluenza risulta del 31,92 (in discesa rispetto al 33,39% del precedente del 2021).
(Unioneonline)