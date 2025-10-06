Urne aperte in Calabria per la seconda giornata di voto per l'elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale.

La sfida è tra Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il centrosinistra e Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare.

Il voto si concluderà alle 15, quindi inizieranno subito le operazioni di spoglio delle schede nelle 2.406 sezioni distribuite nella regione. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.

L'affluenza al voto alle 23 di ieri sera si è fermata al 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto.

Il dato più alto, al momento, è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), a Catanzaro l'affluenza risulta del 31,92 (in discesa rispetto al 33,39% del precedente del 2021). 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata