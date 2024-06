Il mercato di San Benedetto non deve chiudere. Lo sostiene Giuseppe Farris, candidato sindaco a Cagliari, in un post condiviso sulla sua pagina Facebook e affidato al parere dei cittadini. Con la sua squadra, la lista CiviCa2024, ha fatto visita al «più grande mercato alimentare d'Italia e, probabilmente, d'Europa, uno dei simboli dell’identità cittadina sul quale incombe lo spettro del centrodestra che, con la cifra monstre di 56 milioni di euro, lo vorrebbe cancellare».

Quella proposta da Farris è una variante da applicare ai lavori in corso d’opera che – per iniziare – non prevede alcuno stop alle attività dei commercianti che vedrebbero ristrutturare la loro “casa” per blocchi, «come era già avvenuto 25 anni fa». Il tutto senza intaccare le solite attività, che proseguirebbero normalmente: «Il mercato non verrà mai chiuso e continuerà ad operare», assicura il candidato.

Farris dice no anche al trasferimento «dei concessionari nella struttura lager realizzata in piazzetta Nazzari, uno dei pochi spazi per rappresentazioni artistiche all'aperto, inaugurato appena a giugno 2020, con 4,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici». Sul post una menzione anche agli esterni del mercato. «Verrà mantenuta la fisionomia originaria», spiega Farris che conclude solleticando un tema molto caro a commercianti e clienti: quello dei parcheggi. «Nessuno stallo verrà eliminato», promette.

