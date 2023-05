Ancora pochi giorni e a Cabras, dove a fine maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, si terrà l’ultimo Consiglio comunale. Anche in occasione dell’ultima assemblea pubblica però non mancano le polemiche.

All’ordine del giorno quattro punti da discutere, ma non l’interrogazione presentata mesi fa dal consigliere Antonello Manca. La cui discussione anche l’ultima volta è saltata a causa della sua assenza per motivi di salute. Ma lui però non molla.

Con una nota inviata al sindaco di Cabras, Andrea Abis chiede di inserire il documento all’ordine del giorno in occasione del Consiglio del prossimo 22 maggio.

Ora, dunque, non rimane che attendere la variazione della convocazione.

L’interrogazione che Manca ha presentato mesi fa aveva come oggetto l’appalto dei lavori nel Comune di Cabras. O meglio: il consigliere chiedeva informazioni sui lavori di restauro della chiesa di Santa Maria Assunta di Cabras. Le opere di restauro della chiesa sono partite lo scorso dicembre. L’esponente dell’opposizione, capogruppo dei Popolari Europei Autonomisti Sardi, anche lui in corsa alle elezioni comunali nella lista guidata dal candidato sindaco Gianni Meli, ha però fatto notare che la gara d’appalto risale a novembre 2020 e che, da programmi, il restauro sarebbe dovuto terminare a novembre 2022.

L’interrogazione era rivolta sia al sindaco Andrea Abis sia all’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano. Sarà quindi l’ultimo faccia a faccia in Consiglio prima della chiamata alle urne. Sempre se Abis deciderà di rispondere all’interrogazione.

