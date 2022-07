La revoca del bando sul pattugliamento stradale nell’ambito della campagna antincendio dovrebbe essere effettiva dalla prossima settimana. Infatti, il Consiglio regionale non si riunirà prima di martedì 19.

La data sarà fissata nella conferenza dei capigruppo che il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha convocato per giovedì 14 alle 12.30.

Il passaggio in Aula era stato annunciato due giorni fa dal presidente della Regione Christian Solinas dopo aver deciso, accogliendo le osservazioni che sono arrivate dal mondo del volontariato, in accordo con l’assessore dell’Ambiente, “di valutare rimodulazione e revoca sottoponendo un nuovo testo al Consiglio regionale che, una volta approvato in tempi brevissimi, come assicurato dal presidente Pais, possa consentire l’affidamento alle associazioni di volontariato e alle compagnie barracellari”.

Il bando che si intende revocare è legato all’articolo 8 dell’ultima legge finanziaria, dove si prevede un’autorizzazione di spesa di tre milioni per attivare un presidio lungo le strade statali e provinciali più esposte agli incendi boschivi e al fine di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi.

