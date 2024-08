La voce dei territori e del popolo va ascoltata. Sempre.

E se in questo momento i sardi fanno la fila per mettere la firma sulla proposta di legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica, il Consiglio regionale – che dal popolo è eletto – non può non tenerne conto. Non lo dichiara il centrodestra, ma i consiglieri del Campo largo e lo stesso presidente dell'Assemblea sarda.

«I territori vanno ascoltati su qualsiasi tema anche attraverso la rete dei sindaci», spiega Piero Comandini, «credo in un'organizzazione democratica che parta dal basso, passando per i primi cittadini, per la Regione e infine per lo Stato».

Quanto alla proposta di iniziativa popolare che ha già superato le cinquantamila sottoscrizioni, «quando arriverà in Consiglio seguirà il percorso istituzionale dedicato».

Roberto Murgia

