«Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto, sono state accolte le nostre proposte, crediamo di aver dato importante contributo». Lo ha detto l'assessore all'Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani, al termine della Conferenza unificata fra Stato, Regioni e Comuni che ha approvato il testo definitivo del decreto del Mase che fissa i criteri per l'individuazione delle aree idonee agli impianti di fonti rinnovabili. «Come Regione Sardegna – ha aggiunto Cani – abbiamo contribuito a normare una materia a livello nazionale, che ha forti implicazioni positive per la Sardegna e i sardi».

Soddisfazione per il via libera al testo è stata espressa anche dall’opposizione di centrodestra: «Apprendo con felicità il dato che la conferenza unificata, abbia approvato oggi il decreto delle aree idonee. Decreto che ora dovrà essere emanato dal ministro Pichetto Fratin», commenta Antonella Zedda, senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia in Sardegna.

«Non avevo nessun dubbio – aggiunge l’esponente del partito della premier Meloni – che i ministri competenti per materia del governo Meloni avrebbero accolto le istanze proposte alle Regioni, perché l'atteggiamento, su ogni materia che affrontiamo, è di assoluta collaborazione con le altre istituzioni».

Zedda però punge il Campo Largo e la giunta Todde: «L’atteggiamento dei ministri – prosegue in una nota – non è un atteggiamento di guerra o contrapposizione come accaduto in queste ore in Sardegna, vedasi il comportamento dall'assessore Manca nei confronti dei sindaci della Sardegna».

«Un rilievo – conclude Zedda – è doveroso farlo: se due anni fa, quando al governo nazionale c'era Draghi e la viceministro Todde oggi Governatrice della Sardegna, avessero accolto le istanze delle Regioni, non avremmo perso questo tempo e non avremmo concesso due anni di far west dove chiunque e ovunque ha potuto pianificare di fare impianti di energia rinnovabili nella nostra amata terra sarda. Dunque, grazie al Ministro Pichetto, Grazie al Governo Meloni».

