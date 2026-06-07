Alle 9,30 nel seggio della scuola “Regina Margherita” di via Umberto a Quartu sono circa venti le persone in coda.

«Affluenza nella norma», dice la presidente della sezione tre. Intorno alle 9 in fila soprattutto anziani ma anche diverse famiglie. «Il via vai è iniziato dopo le 8, la calca ci sarà soprattutto dopo pranzo e a tarda sera, come sempre».

A mezzogiorno l’affluenza nelle 71 sezioni presenti in città sfiora appena il 13 per cento, 12,93 per la precisione, oltre un punto percentuale in meno rispetto alle elezioni comunali del 2020 quando la percentuale è stata del 14,29. Con la differenza però che cinque anni e mezzo fa le Amministrative erano ad ottobre.

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