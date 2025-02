Le assenze all’assemblea del Parco? Dovute a impegni personali e imprevisti di alcuni consiglieri. Ad Alghero i partiti di maggioranza replicano agli avversari politici che si erano lamentati per la riunione andata deserta organizzata dal Parco di Porto Conte. «L'affermazione che tale episodio rappresenti una sfiducia nei confronti del presidente dell'Assemblea, in quota Pd, è del tutto infondata e non corrisponde alla realtà dei fatti», assicurano Avs, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Partito Democratico e Orizzonte Comune.

Nessuna frattura o tensione con il presidente del Parco Emiliano Orrù, dunque, «che sta lavorando dal primo giorno coinvolgendo anche l'opposizione nella programmazione dei lavori. Continuiamo a lavorare in modo costruttivo e collaborativo, come sempre, per il bene della nostra comunità e per una gestione corretta degli enti locali», chiudono dalla maggioranza.

