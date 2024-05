Fitta l’agenda elettorale del candidato sindaco di Progetto Alghero, Raimondo Cacciotto, presente, mercoledì alle 16 nella sede elettorale di via XX Settembre 140, per un incontro dal tema “Le città sul mare nel Mediterraneo” con i candidati alle elezioni europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna, Leoluca Orlando e Francesco Muscau.

Giovedì 23 maggio, invece, alle 10.30 Cacciotto visiterà il mercato di Campagna Amica di Sant’Agostino, mentre alle 18 nella sede elettorale di via XX Settembre l’incontro pubblico “Trasporto aereo e turismo”.

Venerdì 24 maggio, alle 18.30 nella borgata di Guardia Grande il confronto pubblico tra Raimondo Cacciotto e l’avversario politico Marco Tedde, candidato per la coalizione di centrodestra civica e sardista.

