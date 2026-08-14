Caffè Corretto, la puntata del 14 agosto 2026: Sa Razza, il ritorno degli Islanders VeriConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Azzurri, medaglie e Cagliari: lo sport non si ferma
Franco Ferrandu, giornalista di Videolina – Faradda dei Candelieri, Sassari pronta alla festa
I Sa Razza, gruppo hip hop Sardo – Sa Razza, il ritorno degli Islanders Veri
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Ferragosto rovente in Sardegna, da lunedì arriva il maestrale