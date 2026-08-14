Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Azzurri, medaglie e Cagliari: lo sport non si ferma

Franco Ferrandu, giornalista di Videolina – Faradda dei Candelieri, Sassari pronta alla festa

I Sa Razza, gruppo hip hop Sardo – Sa Razza, il ritorno degli Islanders Veri

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Ferragosto rovente in Sardegna, da lunedì arriva il maestrale

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