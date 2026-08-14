Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fausto Piga – Vicecapogruppo Fratelli d’Italia Consiglio regionale e Gianluca Mandas – Vicecapogruppo Movimento 5 Stelle – Variazione di bilancio Sardegna da 2,5 miliardi: maggioranza e opposizione a confronto

Bruno Mura – imprenditore e scrittore – Bruno Mura presenta “Cassimbo. Nebbia oceanica”

Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari, caso Esposito: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante

Caffè Scorretto – Duri come le pietre

© Riproduzione riservata