Calcio, Serie A: Cagliari, continua la preparazione per l’Atalanta

Basket in carrozzina: Sassari ospita le finali di Eurocup 1

Arti Marziali: Francesco Torre tricolore di KickJitsu

Tennistavolo: Quattro Mori, colpo esterno in Repubblica Ceca

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: il preparatore dei portieri del Cagliari Luca Bucci

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