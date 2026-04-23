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23 aprile 2026 alle 14:43
Sport News, l’edizione del 23 aprile 2026Le notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, continua la preparazione per l’Atalanta
Basket in carrozzina: Sassari ospita le finali di Eurocup 1
Arti Marziali: Francesco Torre tricolore di KickJitsu
Tennistavolo: Quattro Mori, colpo esterno in Repubblica Ceca
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: il preparatore dei portieri del Cagliari Luca Bucci
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