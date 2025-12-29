radiolina
29 dicembre 2025 alle 14:11
Sport News, la puntata del 29 dicembre 2025: Dinamo corsara a TrevisoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: ripresa immediata verso la trasferta di Torino
Calcio, Eccellenza: Pinna al lavoro col Villasimius
Basket M: Dinamo corsara a Treviso
Basket F: Dinamo Women ko al Palaserradimigni
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione” con Alberto Masu
