Calcio, Serie A: ripresa immediata verso la trasferta di Torino

Calcio, Eccellenza: Pinna al lavoro col Villasimius

Basket M: Dinamo corsara a Treviso

Basket F: Dinamo Women ko al Palaserradimigni

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione” con Alberto Masu

© Riproduzione riservata