Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 29 Dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it

Giuseppe Meloni, vicecaporedattore L’Unione Sarda

Lele Casini, giornalista di Radiolina

Carlo Signorelli, professore di sanità pubblica San Raffaele di Milano

Mauro Coni, ingegnere UNICA

Maria Laura Berlinguer, scrittrice

Riccardo Sionis, vicedirettore Cinema Notorius

Il Post del Lunedì – Indovini del futuro

© Riproduzione riservata