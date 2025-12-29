La Strambata, la puntata del 29 dicembre 2025: fra gli ospiti la scrittrice Maria Laura BerlinguerConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 29 Dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it
Giuseppe Meloni, vicecaporedattore L’Unione Sarda
Lele Casini, giornalista di Radiolina
Carlo Signorelli, professore di sanità pubblica San Raffaele di Milano
Mauro Coni, ingegnere UNICA
Maria Laura Berlinguer, scrittrice
Riccardo Sionis, vicedirettore Cinema Notorius
Il Post del Lunedì – Indovini del futuro