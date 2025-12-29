Gr regionale del 29 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sanità: stanziati dalla Regione 3,5 milioni di euro per liste d’attesa e carenza personale
Caro energia: la denuncia di Confartigianato Imprese Sardegna sui maggiori costi per le PMI
Oliena: la morte del cacciatore colpito per sbaglio da un compagno di battuta
Cagliari: ancora nessuna traccia della libraia cagliaritana, da un mese e mezzo scomparsa da Calamosca
Burcei: oggi riprendono le ricerche del 37 di Burcei, scomparso dal 23 dicembre
Lunamatrona: si conclude la rassegna “Cultura in musica – Armonie nella Corona”
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. In recupero Mina e Rodriguez
“A voi la linea“: oggi alle 14:30 si parla di Cagliari
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: ospite di oggi il Presidente della Delegazione Sardegna della Figc Gianni Cadoni