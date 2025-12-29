Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Torino-Cagliari 1-2: giovani rossoblù al potere

Gian Matteo Sabatino e Luigi Tanda, comunità Sant’Egidio – In Sardegna la Comunità di Sant’Egidio diventa ancora più inclusiva

Lello Arena, attore – Lello Arena riceve il premio alla carriera a Cagliari

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Sardegna contro lo Stato: sanità in crisi e leggi bocciate, tutti i fronti dello scontro istituzionale

© Riproduzione riservata