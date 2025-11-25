Sport news, la puntata del 25 novembre: momento difficile per la DinamoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
• Calcio Cagliari: Ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato contro la Juventus; lavoro personalizzato e terapie per Mazzitelli.
• Calcio Premio Puskas: Alessandro Deiola è candidato al premio 2025 per la rete contro il Venezia
• Basket Dinamo: Momento difficile con due sole vittorie e squadra penultima
• Tennis TC Cagliari: Sconfitta per 3-1 nel primo playout di Serie A2 femminile
• Sport in Radio/TV: Appuntamento con lo sport in radio e TV dalle 18:30 con l’informatore sportivo Giovani di categoria con Lele Casini.