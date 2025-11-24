radiolina
24 novembre 2025 alle 12:01aggiornato il 24 novembre 2025 alle 12:03
Caffè Corretto, la puntata del 24 novembre 2025: Ornella Vanoni, il ricordo dello stilista Antonio MarrasConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 24 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Deiana, giornalista de L’Unione Sarda
Stefania Piredda, giornalista de L’Unione Sarda
Matteo Vercelli, giornalista de L’Unione Sarda
Andrea Cigni, sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari
Antonio Marras, stilista
Federica Abozzi, giornalista e scrittrice
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it
