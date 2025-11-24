radiolina
24 novembre 2025 alle 14:31
“La Strambata” del 24 novembre 2025: tra gli ospiti Domenico BagalàConduce la puntata Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 24 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lorenzo Smorlesi – Meteorologo ARPAS
- Lele Casini – Giornalista e Carlo Fancello – Cagliari Fan Club
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
- Domenico Bagalà – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
- Alessandro Delitala – Climatologo e direttore dipartimento meteo Arpas
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Il Post del Lunedì – Scelte di vita
