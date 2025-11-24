Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 24 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lorenzo Smorlesi – Meteorologo ARPAS
  • Lele Casini – Giornalista e Carlo Fancello – Cagliari Fan Club
  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
  • Domenico Bagalà – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
  • Alessandro Delitala – Climatologo e direttore dipartimento meteo Arpas
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Il Post del Lunedì – Scelte di vita
