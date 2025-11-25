Gr regionale del 25 novembre, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Donne: tante manifestazioni in Sardegna nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Monti: imprenditore edile denunciato per aver impiegato lavoratori in nero
Villa S.Pietro: arrestato un uomo per traffico di droga e detenzione di armi clandestine
Sanluri: arrestato 36enne per spaccio di droga e minacce a pubblico ufficiale
Alghero: a fuoco due moto e due vetture
“Giovani di categoria“: stasera ospite della puntata la società Sporting Vigor Capoterra
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. A Olbia forse si sblocca la situazione societaria