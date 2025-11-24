Gr regionale del 24 novembre 2025, ore 12A cura di Lele Casini
Osservatorio: 83 morti sulle strade sarde dall’inizio dell’anno
Calamosca: ancora nessuna traccia della libraia cagliaritana. Trovata una scarpa da un canoista
Portovesme: prosegue la protesta a 40 metri di altezza degli operai dell’Eurallumina
Quartucciu: proseguono le indagini sull’attentato incendiario di sabato notte
Cagliari: stasera al Carmen Melis, chiusura di Rotte Sonore” con il concerto “All’Opera!” dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di questo pomeriggio
Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci illustra gli ospiti di oggi