Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Michele Ruffi – giornalista de L’Unione Sarda

Maria Giovanna Cherchi – cantante – Premiata la voce sarda che celebra le donne

Claudia Demontis – psicologa e terapeuta – Violenza psicologica sulle donne: i consigli della psicoterapeuta 

Peter Marcias – regista – “Quasi Grazia”: il nuovo film su Grazia Deledda debutta a Torino

Davide Lombardi – giornalista di Unionesarda.it – Violenza sulle donne in Sardegna: iniziative, cortei e prevenzione in tutta l’Isola

