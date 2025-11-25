Caffè corretto, la puntata del 25 novembre: si parla di violenza sulle donne e prevenzioneConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Michele Ruffi – giornalista de L’Unione Sarda
Maria Giovanna Cherchi – cantante – Premiata la voce sarda che celebra le donne
Claudia Demontis – psicologa e terapeuta – Violenza psicologica sulle donne: i consigli della psicoterapeuta
Peter Marcias – regista – “Quasi Grazia”: il nuovo film su Grazia Deledda debutta a Torino
Davide Lombardi – giornalista di Unionesarda.it – Violenza sulle donne in Sardegna: iniziative, cortei e prevenzione in tutta l’Isola