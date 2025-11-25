radiolina
25 novembre 2025 alle 15:07
“La Strambata” del 25 novembre 2025: tra i temi la sicurezza nelle scuoleConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 25 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alfredo Nicifero – Direttore regionale Inail
Emanuela Abis – La Sardegna verso l’Unesco
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda
Antonella Fancello – Presidente Associazione “Raichinas e Chimas” e Patrizia Cadau – Scrittrice
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Il Post del Lunedì – Il Conservatore
