Calcio, Serie A: Cagliari, confronto con l’Atalanta per Gaetano

Calcio, Serie C: Torres, prime mosse per completare la rosa

Atletica: Cus Cagliari settimo nella finale Bronzo

Football Americano: Crusaders, finale scudetto al Nine Bowl

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”

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