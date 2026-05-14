Calcio, Serie A: Cagliari, allenamento intenso verso il match col Torino

Basket: Dinamo, Vincini riparte dalla Ncaa

Motori: Sardegna Rally Raid, Olbia accende i motori

Motori: Slalom Guspini-Arbus, domenica la 15ª edizione

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Paolo Faragò

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