Caffè Corretto, la puntata del 28 settembre 2026: lingua blu, i pastori sardi chiedono risposteConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Fancello, Cagliari Fan Club – Cagliari Fan Club, torna il biglietto sospeso: 2 posti per ogni gara
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Nazionale italiana, dopo i fischi dell’Olimpico serve una risposta
Mario Carai, allevatore del Movimento Pastori – Latte, dermatite e lingua blu: i pastori sardi chiedono risposte
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Ip segue Eni: limite ai prezzi di benzina e gasolio