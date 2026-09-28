Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Fancello, Cagliari Fan Club – Cagliari Fan Club, torna il biglietto sospeso: 2 posti per ogni gara

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Nazionale italiana, dopo i fischi dell’Olimpico serve una risposta

Mario Carai, allevatore del Movimento Pastori – Latte, dermatite e lingua blu: i pastori sardi chiedono risposte

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Ip segue Eni: limite ai prezzi di benzina e gasolio

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