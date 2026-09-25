radiolina
25 settembre 2026 alle 14:14
La Strambata, puntata del 25 settembre 2026Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 25 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
Fabrizio Cresci – Telecronista
Agnese Fois – Direttrice artistica “Nutrimenti”
Ithocor Meloni – Runner
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –
Caffè Scorretto – Gelo e disgelo
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