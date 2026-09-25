Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 25 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1

Fabrizio Cresci – Telecronista

Agnese Fois – Direttrice artistica “Nutrimenti”

Ithocor Meloni – Runner

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –

Caffè Scorretto – Gelo e disgelo

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