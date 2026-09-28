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28 settembre 2026 alle 14:26aggiornato il 28 settembre 2026 alle 14:26
“La Strambata”: puntata del 28 settembre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Balia – Presidente Angac
- Paola Ugas – Sindaca di Monastir – e Federica Chiesa – Archeologa
- Enrico Gamba – Psicoterapeuta
- Lele Casini – Giornalista di Radiolina
- Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Le migliori serie tv del ventunesimo secolo
- Il Post del Lunedì – Le incognite di Elmas
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