Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Balia – Presidente Angac
  • Paola Ugas – Sindaca di Monastir – e Federica Chiesa – Archeologa
  • Enrico Gamba – Psicoterapeuta
  • Lele Casini – Giornalista di Radiolina
  • Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Le migliori serie tv del ventunesimo secolo
  • Il Post del Lunedì – Le incognite di Elmas
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