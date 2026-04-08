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08 aprile 2026 alle 15:02
Sport News dell’8 aprile 2026: proseguono gli allenamenti del Cagliari ad AsseminiLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: proseguono gli allenamenti del Cagliari ad Assemini
Basket femminile: scontro tra Lega e Sardara
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Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″
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