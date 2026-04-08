Calcio, Serie A: proseguono gli allenamenti del Cagliari ad Assemini

Basket femminile: scontro tra Lega e Sardara

Hockey: Amsicora, vittoria finale ma arriva la retrocessione all’Eurohockey Club Trophy I

Boxe: Cappai torna sul ring a Quartu

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″

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