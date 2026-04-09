Le notizie sportive del 9 aprile 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: meno due a Cagliari- Cremonese
  • Calcio, Serie A: la designazione arbitrale per Cagliari-Cremonese
  • Basket: Dinamo, a Varese l’ultima occasione per la svolta
  • Motori: Basoli debutta nel Legend Cars Trophy
  • Sport e sociale: Molentargius, inaugurato un oliveto sperimentale
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Riccardo Ladinetti
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