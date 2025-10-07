Le notizie sportive del 7 ottobre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: infermeria rossoblù, le condizioni di Yerry Mina
  • Calcio, Serie A: Cagliari, fissato il calendario fino a gennaio
  • Calcio, Serie D: Olbia, svolta societaria vicina
  • Vela: Cagliari capitale mondiale della vela
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
