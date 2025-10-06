Gr regionale del 6 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: i dettagli sulla maxi operazione contro il narco traffico internazionale dei Carabinieri in tutta Italia
Guspini: figlio accoltella al volto la madre dopo una lite. La donna in fin di vita, sul figlio arrestato
Modolo: deragliato il Trenino Verde per cedimento dei binari. Nessun ferito tra la ventina di passeggeri
Cagliari: imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Cagliari. La denuncia del parlamentare Salvatore Deidda
Casa Cus: Andrea Matta ci illustra gli ospiti della puntata di oggi
Calcio: giorni di riposo per il Cagliari dopo il pareggio di Udine. Alle 14:30 su Radiolina “A Voi la Linea”