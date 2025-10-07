Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 7 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Vitalia Scano, Presidente Associazioni Menu Deleddiani – Vitalia Scano: la chef sarda al World Food Forum
  • Andrea Busia, giornalista L’Unione Sarda – Omicidio Cinzia Pinna: “Il corpo doveva finire in mare”
  • Elena Ledda, direttrice artistica Premio Andrea Parodi – Il via alla 18° edizione del Premio Andrea Parodi World Music
  • Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
  • Piero Marras, cantautore – Bitti ospiterà la quinta edizione del Campus di Energia Creativa
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trend
