07 ottobre 2025 alle 14:54
“La Strambata”: puntata del 7 ottobre 2025Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 7 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Vitalia Scano, Presidente Associazioni Menu Deleddiani – Vitalia Scano: la chef sarda al World Food Forum
- Andrea Busia, giornalista L’Unione Sarda – Omicidio Cinzia Pinna: “Il corpo doveva finire in mare”
- Elena Ledda, direttrice artistica Premio Andrea Parodi – Il via alla 18° edizione del Premio Andrea Parodi World Music
- Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
- Piero Marras, cantautore – Bitti ospiterà la quinta edizione del Campus di Energia Creativa
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trend
