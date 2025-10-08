Radiolina
08 ottobre 2025 alle 11:36
Caffè corretto, la puntata dell’8 ottobre: si parla del Museo Man di NuoroConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Gli ospiti:
Lele Casini, giornalista di Radiolina
Marco Podda, sub commissario Unione nazionale mutilati per servizio
Adriana Valenti Sabouret, ricercatrice
Chiara Gatti, direttrice Museo Man
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
