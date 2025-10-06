“Caffè Corretto”, la puntata del 6 ottobre: Domenico Quirico, la dura verità sui negoziati di pace a GazaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Domenico Quirico, giornalista de La Stampa – Scetticismo: la dura verità sui negoziati di pace a Gaza
Luca Neri, giornalista di Videolina – Caprile salva il Cagliari: un punto d’oro conquistato a Udine
Virginia Pishbin, medico – Iran: raggiunti livelli record di esecuzioni a settembre
Isabel Vera, presidente associazione “Eurinsula” – Islas del Mar: un progetto che unisce quasi 600 isole
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, maxi operazione dei Carabinieri contro il narcotraffico internazionale