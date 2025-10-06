Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 6 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Sandro Mezzolani – Guida ambientale escursionistica – Il Parco Geominerario della Sardegna verso il ritorno nella rete UNESCO

Luca Stocchino – Centro Commerciale Naturale Quartu – Quartu: Molentargius ospiterà “Esperienze e suoni d’acqua”

Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna e Luca Saba – Direttore Coldiretti Sardegna – Coldiretti Sardegna al forum dell’agricoltura: “No al cibo sintetico”

Luca Neri – giornalista di Videolina – Manuela Murgia: nuovi indizi e inchiesta de “Le Iene”

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

