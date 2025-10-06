La Strambata, la puntata del 6 ottobre: il Parco Geominerario della Sardegna verso il ritorno nella rete UNESCOConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 6 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Sandro Mezzolani – Guida ambientale escursionistica – Il Parco Geominerario della Sardegna verso il ritorno nella rete UNESCO
Luca Stocchino – Centro Commerciale Naturale Quartu – Quartu: Molentargius ospiterà “Esperienze e suoni d’acqua”
Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna e Luca Saba – Direttore Coldiretti Sardegna – Coldiretti Sardegna al forum dell’agricoltura: “No al cibo sintetico”
Luca Neri – giornalista di Videolina – Manuela Murgia: nuovi indizi e inchiesta de “Le Iene”
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda